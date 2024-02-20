Польський міністр підтримав протестувальників на кордоні й заявив, що вони "мають право"

Польських фермерів, які мітингують на кордоні з Україною, підтримав міністр розвитку та технологій країни Кшиштоф Гетьман, який стверджує, що ті "протестують за гідну справу", повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав під час ефіру на Radio Zet.

За його словами, аграрії перебувають у складній ситуації, адже витрати на сільськогосподарське виробництво та рентабельність надзвичайно зросли.

"Фермери мають право на протест, вони мають право висловлювати це різними способами" , — сказав Гетьман.

Ба більше, він стверджує, що цей протест не має нічого спільного з політикою.

"Мабуть, це не вперше, коли Зеленський робить досить різкі заяви. Я намагаюся зрозуміти людину, на яку чиниться величезний тиск, хоча я не згоден із тим, що він каже" , — додав польський міністр, прокоментувавши слова президента України, що ця ситуація є "знущальною".

Як повідомлялось, у вівторок, 20 лютого, польські протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску Медика-Шегині і розсипали зерно з вантажного вагона.