Польский министр поддержал протестующих на границе и заявил, что они "имеют право"

Митингующих на границе с Украиной польских фермеров поддержал министр развития и технологий страны Кшиштоф Гетьман, который утверждает, что те "протестуют за достойное дело", сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал во время эфира на Radio Zet.

По его словам, аграрии находятся в сложной ситуации, ведь затраты на сельскохозяйственное производство и рентабельность очень возросли.

"Фермеры имеют право на протест, они имеют право выражать это разными способами" , — сказал Гетьман.

Более того, он утверждает, что этот протест не имеет ничего общего с политикой.

"Видимо, это не первый раз, когда Зеленский делает достаточно резкие заявления. Я пытаюсь понять человека, на которого оказывается огромное давление, хотя я не согласен с тем, что он говорит" , — добавил польский министр, прокомментировав слова президента Украины, что эта ситуация является "издевательской".

Как сообщалось, во вторник, 20 февраля, польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска Медика-Шегини и рассыпали зерно из грузового вагона.