Путін заявив, що Росія завжди гідно поводилася з військовополоненими
Російський диктатор Володимир Путін після повідомлень про розстріл українських полонених цинічно заявив, що Росія "завжди дотримувалась міжнародних правових документів та конвенцій" щодо поводження з військовополоненими, повідомляє Українська правда.
Про це заявив Путін під час зустрічі з Міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, повідомляють пропагандистські ЗМІ.
Президент країни-агресорки сказав, що зараз російські війська повинні продовжувати практику поводження з військовополоненими у "суворій відповідності з певними міжнародно-правовими документами та міжнародними конвенціями". Він також додав, що росіяни "завжди так діяли", він начебто знає, що полонених утримували "гідно".
Путін попросив Шойгу і на Авдіївському напрямку "дотримуватися такої ж практики".
В цілому про ситуацію з Авдіївкою він сказав, що події там "потрібно розвивати".
Що передувало:
- 16 лютого українські захисники для збереження життів та покращення оперативної обстановки відійшли з позиції "Зеніт" в Авдіївці. У неділю 18 лютого рідні поранених в Авдіївці бійців, яких росіяни взяли у полон після захоплення позиції "Зеніт", впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.
- 19 лютого 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка захищала Авдіївку, повідомила, що росіяни обіцяли провести евакуацію поранених українських бійців, що лишилися в оточенні в опорному пункті "Зеніт", а натомість розстріляли їх.
- 20 лютого в мережі поширили відео розстрілу військовослужбовцями армії РФ трьох українських захисників, взятих у полон поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. Служба безпеки України та прокурори заявили, що розслідують розстріл.