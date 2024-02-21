Курс валют НБУ на 21 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 21 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 20 лютого досяг рівня 38.4756 за 1 долар.

Євро подорожчав на 30 коп. до 41.5421 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 21 коп. до 48.4754 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 43.6009 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 8 коп. до 9.6103 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.475 600 EUR Євро 41.542 100 GBP Фунт стерлінгів 48.475 400 CHF Швейцарський франк 43.600 900 PLN Польський злотий 9.610 300

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.