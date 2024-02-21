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Курс валют НБУ на 21 лютого

Курс валют НБУ на 21 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 21 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 20 лютого досяг рівня 38.4756 за 1 долар.

Євро подорожчав на 30 коп. до 41.5421 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 21 коп. до 48.4754 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 43.6009 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 8 коп. до 9.6103 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.475 600 +0.1909
EUR Євро 41.542 100 +0.3018
GBP Фунт стерлінгів 48.475 400 +0.2061
CHF Швейцарський франк 43.600 900 +0.1499
PLN Польський злотий 9.610 300 +0.0827

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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