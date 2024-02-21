Курс валют НБУ на 21 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 21 лютого 2024 року
Курс долара порівняно з 20 лютого досяг рівня 38.4756 за 1 долар.
Євро подорожчав на 30 коп. до 41.5421 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 21 коп. до 48.4754 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка досяг рівня 43.6009 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 8 коп. до 9.6103 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.475 600
|EUR
|Євро
|41.542 100
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.475 400
|CHF
|Швейцарський франк
|43.600 900
|PLN
|Польський злотий
|9.610 300
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.