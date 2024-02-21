Китайські компанії створюють свої добровольчі армії – CNN

Китайські компанії почали створювати власні добровольчі армії. Принаймні 16 великих китайських компаній, включно з приватним молочним гігантом, створили бойові підрозділи за останній рік.﻿ Про це повідомляє CNN, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Ці підрозділи, відомі як управління народних збройних сил, складаються з цивільних осіб, які продовжують працювати на своїй звичайній роботі. Вони виступають як резерв і допоміжні сили для китайських Збройних сил, найбільших у світі, і можуть виконувати найрізноманітніші завдання - від ліквідації наслідків стихійних лих та підтримання "громадського порядку" до надання підтримки у воєнний час.

Сили, які наразі не діють за межами Китаю, мають більше спільного з американською Національною гвардією, аніж із рухом ополченців, що належить до приватних воєнізованих організацій, які зазвичай мають праву політичну спрямованість.

За словами аналітиків, створення корпоративних бригад підкреслює зростаючу стурбованість Пекіна потенційними конфліктами за кордоном, а також соціальними хвилюваннями всередині країни в умовах економічного спаду.

Збільшення приватних армій із 1970-х років також розглядають як реакцію на пандемію і частину зусиль китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо посилення контролю компартії над суспільством, включно з корпоративним сектором.