Китайские компании создают свои добровольческие армии – CNN

Китайские компании начали создавать собственные добровольческие армии. По крайней мере 16 крупных китайских компаний, включая частного молочного гиганта, создали боевые подразделения за последний год.﻿ Об этом сообщает CNN, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Эти подразделения, известные как управления народных вооруженных сил, состоят из гражданских лиц, которые продолжают работать на своей обычной работе. Они выступают в качестве резерва и вспомогательных сил для китайских Вооруженных сил, крупнейших в мире, и могут выполнять самые разные задачи - от ликвидации последствий стихийных бедствий и поддержания "общественного порядка" до оказания поддержки в военное время.

Силы, которые в настоящее время не действуют за пределами Китая, имеют больше общего с американской Национальной гвардией, чем с движением ополченцев, которое относится к частным военизированным организациям, обычно имеющим правую политическую направленность.

По словам аналитиков, создание корпоративных бригад подчеркивает растущую обеспокоенность Пекина потенциальными конфликтами за рубежом, а также социальными волнениями внутри страны в условиях экономического спада.

Увеличение частных армий с 1970-х годов также рассматривается как реакция на пандемию и часть усилий китайского лидера Си Цзиньпина по ужесточению контроля компартии над обществом, включая корпоративный сектор.