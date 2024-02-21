Російські війська вдарили по Куп'янщині: загинув чоловік, ще один поранений

У результаті мінометних та артилерійських обстрілів росіянами Куп’янського району Харківщини 21 лютого загинув чоловік, ще один зазнав поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Харківська обласна прокуратура.

"Близько 12:40 ЗС РФ здійснили мінометні та артилерійські обстріли с. Іванівка Петропавлівської ТГ, внаслідок чого поранено 52-річного мирного мешканця.

Крім того, приблизно о 14 годині ворог з артилерії обстріляв селище Дворічна, загинув мирний мешканець".

У прокуратурі зазначили, що особу загиблого наразі встановлюють.