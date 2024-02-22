Навальна назвала Медведєва "порожнім місцем" та "нікчемністю"

﻿Дружина опозиційного політика Олексія Навального назвала заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва "порожнім місцем" та "нікчемністю" після його заяви, що вона начебто "чекала смерті чоловіка всі ці роки", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Навальна у соцмережі Х, Medusa.

"Навіщо ви мене захищаєте від Медведєва, він же порожнє місце. Вони спеціально підсовують вам цього некчемиша, щоб ви випустили пару на нього. Пишіть про те, що Путін убив Олексія. Щодня пишіть. Скільки вистачить сил".

У наступному своєму пості вона ще раз написала: "Путін вбив Олексія".

Нагадаємо:

Перед цим Медведєв цинічно заявив, що у Навальної після смерті чоловіка "усміхнене, щасливе обличчя", начебто "вона чекала цієї події всі ці роки, щоб розгорнути своє політичне життя".

Передісторія: