Навальна назвала Медведєва "порожнім місцем" та "нікчемністю"
Дружина опозиційного політика Олексія Навального назвала заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва "порожнім місцем" та "нікчемністю" після його заяви, що вона начебто "чекала смерті чоловіка всі ці роки", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Навальна у соцмережі Х, Medusa.
"Навіщо ви мене захищаєте від Медведєва, він же порожнє місце. Вони спеціально підсовують вам цього некчемиша, щоб ви випустили пару на нього. Пишіть про те, що Путін убив Олексія. Щодня пишіть. Скільки вистачить сил".
У наступному своєму пості вона ще раз написала: "Путін вбив Олексія".
Нагадаємо:
Перед цим Медведєв цинічно заявив, що у Навальної після смерті чоловіка "усміхнене, щасливе обличчя", начебто "вона чекала цієї події всі ці роки, щоб розгорнути своє політичне життя".
Передісторія:
- 16 лютого 2024 року російська Федеральна служба виконання покарань повідомила про смерть Олексія Навальногоу виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
- Дружина Навального Юлія того ж дня на Мюнхенській безпековій конференції заявила, що російський диктатор Володимир Путін і його оточення мають понести відповідальність за всі свої злодіяння.
- Президент України Володимир Зеленський і президент США Джозеф Байден також поклали відповідальність за смерть Олексія Навального на Володимира Путіна.
- Родині Олексія Навального не видають і не показують тіло опозиціонера.
- Юлія Навальна пообіцяла продовжити справу свого чоловіка і закликала боротися з Володимиром Путіним.