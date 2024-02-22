Навальная назвала Медведева "пустым местом" и "никчемностью"

Жена оппозиционного политика Алексея Навального назвала заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева "пустым местом" и "никчемностью" после его заявления, что она якобы "ждала смерти мужа все эти годы", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Навальная в соцсети Х, Medusa.

"Зачем вы меня защищаете от Медведева, он же пустое место. Они специально подсовывают вам этого некчемыша, чтобы вы выпустили пар на него. Пишите о том, что Путин убил Алексея. Ежедневно пишите. Сколько хватит сил".

В следующем своем посте она еще раз написала: "Путин убил Алексея".

Напомним:

Перед этим Медведев цинично заявил, что у Навальной после смерти мужа "улыбающееся, счастливое лицо", как будто "она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь".

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