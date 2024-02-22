Навальная назвала Медведева "пустым местом" и "никчемностью"
Жена оппозиционного политика Алексея Навального назвала заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева "пустым местом" и "никчемностью" после его заявления, что она якобы "ждала смерти мужа все эти годы", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Навальная в соцсети Х, Medusa.
"Зачем вы меня защищаете от Медведева, он же пустое место. Они специально подсовывают вам этого некчемыша, чтобы вы выпустили пар на него. Пишите о том, что Путин убил Алексея. Ежедневно пишите. Сколько хватит сил".
В следующем своем посте она еще раз написала: "Путин убил Алексея".
Напомним:
Перед этим Медведев цинично заявил, что у Навальной после смерти мужа "улыбающееся, счастливое лицо", как будто "она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь".
Предыстория:
- 16 февраля 2024 года российская Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о смерти Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
- Жена Навального Юлия в тот же день на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что российский диктатор Владимир Путин и его окружение должны понести ответственность за все свои злодеяния.
- Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден также возложили ответственность за смерть Алексея Навального на Владимира Путина.
- Семье Алексея Навального не выдают и не показывают тело оппозиционера.
- Юлия Навальная пообещала продолжить дело своего мужа и призвала бороться с Владимиром Путиным.