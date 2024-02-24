Окупанти вже роздають жителям Авдіївки російські паспорти

Лише через декілька днів після окупації та знищення Авдіївки росіяни роздають містянам паспорти РФ, повідомляє Українська правда.

Про це заявив окупаційний "глава" Ясинуватої Дмитро Шевченко у соцмережах, губернатор Челябінської області Олексій Текслер в ефірі місцевого телебачення

Шевченко оприлюднив відео з жителями Авдіївки, які у Ясинуватій отримували російські паспорти.

"Перші паспорти громадянина Російської Федерації отримали жителі зі "звільненої" Авдіївки.

Вітаємо, ми Разом!".

Губернатор Челябінської області заявив, "Авдіївка відійде до Ясинуватського муніципального округу", тож знищене росіянами місто буде теж "підшефною територією Челябінської області".

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