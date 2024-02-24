Оккупанты уже раздают жителям Авдеевки российские паспорта

Всего через несколько дней после оккупации и уничтожения Авдеевки россияне раздают горожанам паспорта РФ, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил оккупационный "глава" Ясиноватой Дмитрий Шевченко в соцсетях, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в эфире местного телевидения.

Шевченко обнародовал видео с жителями Авдеевки, которые в Ясиноватой получали российские паспорта.

"Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители из "освобожденной" Авдеевки.

Поздравляем, мы Вместе!".

Губернатор Челябинской области заявил, "Авдеевка отойдет к Ясиноватскому муниципальному округу", поэтому уничтоженный россиянами город будет тоже "подшефной территорией Челябинской области".

Напомним: