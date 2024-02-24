Оккупанты уже раздают жителям Авдеевки российские паспорта
Всего через несколько дней после оккупации и уничтожения Авдеевки россияне раздают горожанам паспорта РФ, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил оккупационный "глава" Ясиноватой Дмитрий Шевченко в соцсетях, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в эфире местного телевидения.
Шевченко обнародовал видео с жителями Авдеевки, которые в Ясиноватой получали российские паспорта.
"Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители из "освобожденной" Авдеевки.
Поздравляем, мы Вместе!".
Губернатор Челябинской области заявил, "Авдеевка отойдет к Ясиноватскому муниципальному округу", поэтому уничтоженный россиянами город будет тоже "подшефной территорией Челябинской области".
Напомним:
- 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что у России потери в Авдеевке больше в семь раз, чем у Украины.