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Курс валют НБУ на 4 березня

Курс валют НБУ на 4 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 4 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 3 березня досяг рівня 38.1575 за 1 долар.

Євро подорожчав на 6 коп. до 41.2635 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 9 коп. до 48.1929 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 43.0744 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 9.5554 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.157 500 +0.1083
EUR Євро 41.263 500 +0.06
GBP Фунт стерлінгів 48.192 900 +0.0873
CHF Швейцарський франк 43.074 400 --0.1339
PLN Польський злотий 9.555 400 +0.0159

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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