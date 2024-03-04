Курс валют НБУ на 4 березня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 4 березня 2024 року
Курс долара порівняно з 3 березня досяг рівня 38.1575 за 1 долар.
Євро подорожчав на 6 коп. до 41.2635 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 9 коп. до 48.1929 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 43.0744 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс до рівня 9.5554 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.157 500
|EUR
|Євро
|41.263 500
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.192 900
|CHF
|Швейцарський франк
|43.074 400
|PLN
|Польський злотий
|9.555 400
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.