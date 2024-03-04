Курс валют НБУ на 4 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 4 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 3 березня досяг рівня 38.1575 за 1 долар.

Євро подорожчав на 6 коп. до 41.2635 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 9 коп. до 48.1929 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 43.0744 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 9.5554 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.157 500 EUR Євро 41.263 500 GBP Фунт стерлінгів 48.192 900 CHF Швейцарський франк 43.074 400 PLN Польський злотий 9.555 400

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.