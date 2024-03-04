Курс валют НБУ на 4 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 4 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 3 марта, достиг уровня 38.1575 за 1 доллар.

Евро подорожал на 6 коп до 41.2635 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 9 коп до 48.1929 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 43.0744 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 9.5554 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.157 500 EUR Евро 41.263 500 GBP Фунт стерлингов 48.192 900 CHF Швейцарский франк 43.074 400 PLN Польский злотый 9.555 400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.