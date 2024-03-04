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Курс валют НБУ на 4 марта

Курс валют НБУ на 4 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 4 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 3 марта, достиг уровня 38.1575 за 1 доллар.

Евро подорожал на 6 коп до 41.2635 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 9 коп до 48.1929 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 43.0744 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 9.5554 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.157500 +0.1083
EUR Евро 41.263500 +0.06
GBP Фунт стерлингов 48.192900 +0.0873
CHF Швейцарский франк 43.074400 --0.1339
PLN Польский злотый 9.555400 +0.0159

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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