Курс валют НБУ на 4 марта
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 4 марта 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 3 марта, достиг уровня 38.1575 за 1 доллар.
Евро подорожал на 6 коп до 41.2635 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов повысился на 9 коп до 48.1929 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 43.0744 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 9.5554 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.157500
|EUR
|Евро
|41.263500
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.192900
|CHF
|Швейцарский франк
|43.074400
|PLN
|Польский злотый
|9.555400
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.