Курс валют НБУ на 5 березня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 5 березня 2024 року
Курс долара порівняно з 4 березня досяг рівня 38.3135 за 1 долар.
Євро подорожчав на 28 коп. до 41.5433 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів досяг рівня 48.5624 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка підвищився на 21 коп. до 43.2872 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 9.6152 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.313 500
|EUR
|Євро
|41.543 300
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.562 400
|CHF
|Швейцарський франк
|43.287 200
|PLN
|Польський злотий
|9.615 200
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.