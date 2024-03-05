Курс валют НБУ на 5 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 5 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 4 березня досяг рівня 38.3135 за 1 долар.

Євро подорожчав на 28 коп. до 41.5433 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досяг рівня 48.5624 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 21 коп. до 43.2872 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 9.6152 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.313 500 EUR Євро 41.543 300 GBP Фунт стерлінгів 48.562 400 CHF Швейцарський франк 43.287 200 PLN Польський злотий 9.615 200

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.