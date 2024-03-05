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Курс валют НБУ на 5 березня

Курс валют НБУ на 5 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 5 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 4 березня досяг рівня 38.3135 за 1 долар.

Євро подорожчав на 28 коп. до 41.5433 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досяг рівня 48.5624 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 21 коп. до 43.2872 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 9.6152 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.313 500 +0.156
EUR Євро 41.543 300 +0.2798
GBP Фунт стерлінгів 48.562 400 +0.3695
CHF Швейцарський франк 43.287 200 +0.2128
PLN Польський злотий 9.615 200 +0.0598

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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