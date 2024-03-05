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Курс валют НБУ на 5 марта

Курс валют НБУ на 5 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 5 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 4 марта, достиг уровня 38.3135 за 1 доллар.

Евро подорожал на 28 коп до 41.5433 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 48.5624 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 21 коп до 43.2872 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 6 коп до 9.6152 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.313500 +0.156
EUR Евро 41.543300 +0.2798
GBP Фунт стерлингов 48.562400 +0.3695
CHF Швейцарский франк 43.287200 +0.2128
PLN Польский злотый 9.615200 +0.0598

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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