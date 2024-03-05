Курс валют НБУ на 5 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 5 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 4 марта, достиг уровня 38.3135 за 1 доллар.

Евро подорожал на 28 коп до 41.5433 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 48.5624 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 21 коп до 43.2872 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 6 коп до 9.6152 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.313 500 EUR Евро 41.543 300 GBP Фунт стерлингов 48.562 400 CHF Швейцарский франк 43.287 200 PLN Польский злотый 9.615 200

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.