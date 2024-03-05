Курс валют НБУ на 5 марта
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 5 марта 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 4 марта, достиг уровня 38.3135 за 1 доллар.
Евро подорожал на 28 коп до 41.5433 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 48.5624 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка повысился на 21 коп до 43.2872 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 6 коп до 9.6152 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.313500
|EUR
|Евро
|41.543300
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.562400
|CHF
|Швейцарский франк
|43.287200
|PLN
|Польский злотый
|9.615200
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.