У Силах оборони не пов’язують удар по Одесі із візитом Зеленського

Керівниця об’єднаного пресцентру Cил оборони півдня Наталія Гуменюк заперечила, що удар по Одесі 6 березня пов’язаний з візитом президента Володимира Зеленського, повідомляє Українська правда.

Про це заявила Наталія Гуменюк в етері Донбас.Реалії.

"Відбувається те, що Росія – терорист, і вона, очевидно, продовжує атаки на припортову інфраструктуру. Так, по Одесі був завданий ракетний удар, імовірно, балістичною зброєю, із влучанням в одну з будівель в припортовій інфраструктурі. Але це ніяким чином не пов'язано з конкретним візитом. Це пов’язано з терором, який ворог достатньо методично проводить.

Речниця також нагадала, що Росія атакувала інфраструктуру Одеси і напередодні зернової угоди, під час неї і після закінчення.

Що передувало: