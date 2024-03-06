В Силах обороны не связывают удар по Одессе с визитом Зеленского

Руководитель объединенного прессцентра Cил обороны юга Наталья Гуменюк отрицает, что удар по Одессе 6 марта связан с визитом президента Владимира Зеленского, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила Наталья Гуменюк в эфире Донбасс.Реалии.

"Происходит то, что Россия – террорист, и она, очевидно, продолжает атаки на припортовую инфраструктуру. Да, по Одессе был нанесен ракетный удар, вероятно, баллистическим оружием, с попаданием в одно из зданий в припортовой инфраструктуре. Но это никаким не связано с конкретным визитом, это связано с террором, который враг достаточно методично проводит.

Спикер также напомнила, что Россия атаковала инфраструктуру Одессы и накануне зерновой сделки, во время нее и после окончания.

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