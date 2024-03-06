ЗМІ: Чехія зібрала майже всі кошти на 800 тисяч снарядів для України

Союзники України виділили майже все фінансування, необхідне для реалізації ініціативи Чехії щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів, повідомляє Європейська правда.

Про це агентству Bloomberg повідомив неназваний урядовець на умовах анонімності.

Джерела Bloomberg стверджують, що після отримання майже всіх коштів артилерійські снаряди можуть бути доставлені в Україну протягом декількох тижнів. Точні терміни залежатимуть від контрактних зобов'язань і графіків поставок, і можуть зміститися.

Очікується, що пізніше цього тижня відбудеться окрема дискусія міністрів оборони і закордонних справ ЄС, на якій будуть обговорюватися деталі.

За оцінками, які наводить Bloomberg, Україні потрібно щонайменше 200 тисяч боєприпасів на місяць, щоб продовжувати боротьбу з російськими військами. Вони в середньому щодня використовують від трьох до п'яти разів більше снарядів, ніж можуть випустити українські сили.

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.

Чеське Міністерство оборони раніше заявило, що координує зусилля і заручилося попередніми зобов'язаннями з боку Канади і Данії, а також інших країн, які не захотіли, щоб їх називали.

Публічно про участь раніше заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 250 мільйонів євро, і Бельгія, яка передасть 200 мільйонів євро. Також про підтримку заявили Франція, Німеччина та Латвія.