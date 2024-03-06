СМИ: Чехия собрала почти все средства на 800 тысяч снарядов для Украины

Союзники Украины выделили почти все финансирование, необходимое для реализации инициативы Чехии по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов, сообщает Европейская правда.

Об этом агентству Bloomberg сообщил неназванный чиновник на условиях анонимности.

Источники Bloomberg утверждают, что после получения почти всех средств артиллерийские снаряды могут быть доставлены в Украину в течение нескольких недель. Точные сроки будут зависеть от контрактных обязательств и графиков поставок, и могут сместиться.

Ожидается, что позже на этой неделе состоится отдельная дискуссия министров обороны и иностранных дел ЕС, на которой будут обсуждаться детали.

По оценкам, которые приводит Bloomberg, Украине нужно не менее 200 тысяч боеприпасов в месяц, чтобы продолжать борьбу с российскими войсками. Они в среднем ежедневно используют от трех до пяти раз больше снарядов, чем могут выпустить украинские силы.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может за несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.

Чешское Министерство обороны ранее заявило, что координирует усилия и заручилось предварительными обязательствами со стороны Канады и Дании, а также других стран, которые не захотели, чтобы их называли.

Публично об участии ранее заявили Нидерланды, которые передали на закупку боеприпасов 250 млн евро, и Бельгия, которая передаст 200 млн евро. Также о поддержке заявили Франция, Германия и Латвия.