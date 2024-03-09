Сили ППО знищили 12 із 15 російських "Шахедів"

У ніч на 9 березня 2024 року противник атакував 15-ма ударними безпілотниками типу "Shahed", 12 з них були збиті силами ППО України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомяють Повітряні сили.

Уточнюється, що безпілотники окупанти запускали з кримської Чауди та Приморсько-Ахтарська у Росії.

Російські "Шахеди" знищені у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони.