Силы ПВО уничтожили 12 из 15 российских "Шахедов"

В ночь на 9 марта 2024 года противник атаковал 15-ю ударными беспилотниками типа "Shahed", 12 из них были сбиты силами ПВО Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы.

Уточняется, что беспилотники оккупанты запускали из крымской Чауды и Приморско-Ахтарска в России.

Российские "Шахеды" уничтожены в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны.