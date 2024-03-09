ВМС: У Середземному морі знаходяться ворожі ракетоносії, загальний залп до 12 ракет

Загальний залп двох російських ракетоносіїв, які перебувають у Середземному морі, — до 12 ракет, повідомляє Ділова столиця.

Ситуацію станом на ранок 9 березня оприлюднили в ВМС ЗСУ, пише "ДС".

В акваторії Чорного моря ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі — 1 ворожий корабель, в Середземному морі — 3 ворожі кораблі серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 12 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 13 суден, з них 1 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 16 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).