ВМС: В Средиземном море находятся вражеские ракетоносители, общий залп до 12 ракет

Общий залп двух находящихся в Средиземном море российских ракетоносителей — до 12 ракет, сообщает Деловая столица.

Ситуацию на утро 9 марта обнародовали в ВМС ВСУ.

В акватории Черного моря вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море — 1 вражеский корабль, в Средиземном море — 3 вражеских корабля среди которых 2 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 12 ракет.

За сутки, в интересах РФ, проход по Керченскому проливу совершили:

к Азовского моря – 13 судов, из них 1 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 16 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни в море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).