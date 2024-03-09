Разом із Залужним з військової служби звільнили Шапталу – джерела

Генерала Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Сергія Шапталу звільнено з військової служби за станом здоров’я, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють співрозмовники УП в Міністерстві оборони.

За даними незалежних одне від одного джерел УП в МОУ, Залужний і Шаптала звільнені за висновком ВЛК про непридатність до військової служби з вилученням із військового обліку.

УП звернулася за офіційним коментарем до міністерства.

Нагадаємо:

Днями Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

Пізніше ЗМІ повідомили, що Залужний взимку, ще до призначення його на посаду посла, пройшов військово-лікарську комісію, де був визнаний непридатним для служби в армії.