Вместе с Залужным с военной службы уволили Шапталу – источники

Генерал Валерий Залужный и генерал-лейтенант Сергей Шаптала уволены с военной службы по состоянию здоровья, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают собеседники УП в Министерстве обороны.

По данным независимых друг от друга источников УП в МОУ, Залужный и Шаптала уволены по заключению ВВК о непригодности к военной службе с изъятием с воинского учета.

УП обратилась за официальным комментарием в министерство.

Напомним:

На днях Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

Позже СМИ сообщили, что Залужный зимой, еще до назначения его на должность посла, прошел военно-врачебную комиссию, где был признан непригодным для службы в армии.