Початок березня приніс нові «тривожні дзвіночки». І якщо тиждень тому ми міркували над тим, чому малоймовірне зниження нижче за відмітку 38,00, то зараз питання можна ставити по-іншому: «Чи зможе Нацбанк утримати курс долара під контролем і не допустити обвалу національної валюти?». І ось чому.

Минулого тижня на сайті Національного банку України з'явилося повідомлення про чергове зменшення золотовалютних резервів до 37 млрд доларів. За 29 днів лютого вони знизилися на 1,5 млрд доларів і повернулися до показника травня 2023 року.

Здавалося б, сума більш ніж достатня обслуговування потреб економіки. І у мирний час питання стабільності національної валюти за подібних умов можна було навіть не порушувати. Однак не зараз, коли український експорт стикається з безпрецедентними складнощами, тому НБУ змушений проводити щоденні валютні інтервенції, забезпечуючи понад половину всієї потреби ринку у валюті.

Проте варто відзначити успіхи Нацбанку: йому вдалося знизити свій відсоток участі в торгах. За період з 4 по 8 березня НБУ продав 156,8 млн доларів – це мінімальний обсяг тижневої інтервенції з початку квітня 2023 року, тобто. за останні 11 місяців. Для порівняння: наприкінці 2023 – на початку 2024 року обсяг інтервенцій НБУ за тиждень коливався від 700 до 900 млн і вище.

Таким чином, неозброєним оком видно, що НБУ включив режим жорсткої економії запасів і продає рівно стільки, щоб курс не полетів у небеса. Очевидно, що продовжуватись подібне буде як мінімум доти, доки не вирішиться питання американської фінансової та військової допомоги, яке вже четвертий місяць «зависло в повітрі». Почався березень, нижня палата американського конгресу вийшла з канікул, але про допомогу Україні поки що мовчать. Навіть не виносять це питання голосування.

Що ж відбувається з курсом безготівкового долара за подібних умов? Минулого тижня, а саме у п'ятницю 8 березня він ненадовго опустився до позначки 37,98 на позиції «бід» (купівля), після чого знову пішов угору. І на обід понеділка 11 березня встиг піднятися до 38,44 гривень, тобто виріс на 46 копійок. І ось тільки в цей момент Національний банк розпочав активний продаж, щоб не допустити виникнення ажіотажу. Поява НБУ завжди цілюще впливає на ринок: скарбники та дилери банків бачать, що ситуація «під контролем». Так і зараз: не встиг Нацбанк активізувати продаж, як котирування безготівкового «американця» відразу поповзли вниз.

Готівковий ринок, чуйно реагуючи на найменші коливання на міжбанку, водночас демонструє справжню «літню сплячку», а зміни на табло оптових обмінних пунктів та біля кас комерційних банків стають дедалі слабшими. Так, минулого тижня курс змінювався у діапазоні 38,40-38,65 гривень. І якщо на міжбанківському валютному ринку внутрішньоденні коливання досягали 15-20 копійок, то на готівці обмежувалися 5-7, максимум – 10 копійками. Відчувається, що населення просто не має зайвих грошей, і купівля валюти їх цікавить дедалі менше.

Скільки буде коштувати долар у середині березня

Найближчого четверга відбудеться друге цього року засідання правління НБУ з питань монетарної політики, на якому в чергове буде розглянуто питання зміни облікової ставки. Аналітики порталу «Курс України» вважають, що у березні ставка знову залишиться незмінною на рівні 15%. Передумов для її зниження немає, а підіймати ставку зараз на Інститутській, 9 поки не будуть. Цей варіант залишать на крайній випадок, якщо ситуація справді виходитиме з-під контролю.

Тому й у другій декаді березня готівковий долар продовжить торгуватись у діапазоні 38,40-38,80 гривень. Проте валютний ринок уважно стежитиме за розвитком ситуації і на фронті, і у світі. Дійсно суттєвий форс-мажор, якщо він виникне, швидко порушить баланс, що створився.