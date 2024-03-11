Начало марта принесло новые «тревожные звоночки». И если неделю назад мы рассуждали над тем, почему маловероятно снижение ниже отметки 38,00, то сейчас вопрос можно ставить по-другому: «Сможет ли Нацбанк удержать курс доллара под контролем и не допустить обвала национальной валюты?». И вот почему.

На прошлой неделе на сайте Национального банка Украины появилось сообщение об очередном уменьшении золотовалютных резервов до 37 млрд долларов. За 29 дней февраля они снизились на 1,5 млрд долларов и вернулись к показателю мая 2023 года.

Казалось бы, сумма более чем достаточная для обслуживания потребностей экономики. И в мирное время вопрос стабильности национальной валюты в подобных условиях можно было даже не поднимать. Однако не сейчас, когда украинский экспорт сталкивается с беспрецедентными сложностями, поэтому НБУ вынужден проводить ежедневные валютные интервенции, обеспечивая более половины всей потребности рынка в валюте.

Впрочем, стоит отметить успехи Нацбанка: ему удалось снизить свой процент участия в торгах. За период с 4 по 8 марта НБУ продал 156,8 млн долларов – это минимальный объем недельной интервенции с начала апреля 2023 года, т.е. за последние 11 месяцев. Для сравнения: в конце 2023 – начале 2024 года объем интервенций НБУ за неделю колебался от 700 до 900 млн и выше.

Таким образом, невооруженным глазом видно, что НБУ включил «режим жесткой экономии» запасов и продает ровно столько, чтобы курс не «улетел в небеса». Очевидно, что продолжаться подобное будет как минимум до тех пор, пока не решится вопрос американской финансовой и военной помощи, который уже четвертый месяц «завис в воздухе». Начался март, нижняя палата американского конгресса вышла с каникул, но о помощи Украине пока молчат. Даже не выносят этот вопрос на голосование.

Что же происходит с курсом безналичного доллара в подобных условиях? На прошлой неделе, а именно в пятницу 8 марта он ненадолго опустился до отметки 37,98 на позиции «бид» (покупка), после чего вновь ушел вверх. И к обеду понедельника 11 марта успел подняться до 38,44 гривен, т.е. вырос на 46 копеек. И вот только в этот момент Национальный банк начал активные продажи, чтобы не допустить возникновения ажиотажа. Появление НБУ всегда благотворно влияет на рынок: казначеи и дилеры банков видят, что ситуация «под контролем». Так и сейчас: не успел Нацбанк активизировать продажи, как котировки безналичного «американца» тут же поползли вниз.

Наличный рынок, чутко реагируя на малейшие колебания на межбанке, в то же время демонстрирует настоящую «летнюю спячку», а изменения на табло оптовых обменных пунктов и возле касс коммерческих банков становятся все слабее и слабее. Так, на прошлой неделе курс менялся в диапазоне 38,40-38,65 гривен. И если на межбанковском валютном рынке внутридневные колебания достигали 15-20 копеек, то на наличном ограничивались 5-7, максимум – 10 копейками. Ощущается, что у населения просто нет лишних денег, и покупка валюты их интересует все меньше и меньше.

Сколько будет стоить доллар в середине марта

В ближайший четверг состоится второе в этом году заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики, на котором в очередной раз будет рассмотрен вопрос изменения учетной ставки. Аналитики портала «Курс Украины» считают, что в марте ставка опять останется неизменной на уровне 15%. Предпосылок для ее снижения нет, а поднимать ставку сейчас на Институтской, 9 пока не будут. Этот вариант оставят на крайний случай, если ситуация действительно станет выходить из-под контроля.

Поэтому и во второй декаде марта наличный доллар продолжит торговаться в диапазоне 38,40-38,80 гривен. Однако валютный рынок будет внимательно следить за развитием ситуации и на фронте, и в мире. Действительно существенный форс-мажор, если он возникнет, быстро нарушит создавшийся баланс.