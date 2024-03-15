Нагородження "20 днів у Маріуполі" погодилися додати до телеверсії "Оскара"

Американська кіноакадемія перевипустить міжнародну телевізійну версію премії "Оскар" з моментом нагородження української документальної стрічки "20 днів у Маріуполі"﻿. Посилаючись на видання Deadline, повідомляє Ділова столиця.

У виданні пояснили, що рішення було прийняте після обурення з боку українського каналу "Суспільне", який володіє правами на трансляцію шоу "Оскар" в Україні.

"Наша команда була шокована і глибоко розчарована, коли ми не побачили категорію "Найкращий повнометражний документальний фільм" у міжнародній версії, де справедливо відзначено "20 днів у Маріуполі" , – сказав продюсер "Суспільного" Лукʼян Галкін.

Зазначається, що часові обмеження скороченої версії премії "Оскар" становлять 90 хвилин. Тому зазвичай до неї включають лише 12-15 номінацій з 23.

Нагадаємо, картина "20 днів у Маріуполі" стала переможцем у номінації "Найкращий документальний фільм" — це перша в історії України нагорода Американської кіноакадемії.

Пізніше стало відомо, що нагородження українського фільму вирізали зі скороченої міжнародної телеверсії церемонії "Оскар" через часові обмеження.