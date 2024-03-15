Награждение "20 дней в Мариуполе" согласились добавить в телеверсию "Оскара"

Американская киноакадемия перевыпустит международную телевизионную версию премии "Оскар" с моментом награждения украинской документальной ленты "20 дней в Мариуполе"﻿. Ссылаясь на издание Deadline, сообщает Деловая столица.

В издании объяснили, что решение было принято после возмущения со стороны украинского канала "Суспільне", который владеет правами на трансляцию шоу "Оскар" в Украине.

"Наша команда была шокирована и глубоко разочарована, когда мы не увидели категорию "Лучший полнометражный документальный фильм" в международной версии, где справедливо отмечено "20 дней в Мариуполе" , — сказал продюсер "Суспільного" Лукьян Галкин.

Отмечается, что временные ограничения сокращенной версии премии "Оскар" составляют 90 минут. Поэтому обычно в нее включают только 12-15 номинаций из 23.

Напомним, картина "20 дней в Мариуполе" стала победителем в номинации "Лучший документальный фильм" — это первая в истории Украины награда Американской киноакадемии.

Позже стало известно, что награждение украинского фильма вырезано из сокращенной международной телеверсии церемонии "Оскар" из-за временных ограничений.