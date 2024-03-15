ЗМІ: Глава МЗС Німеччини намагається змінити думку Шольца про постачання Taurus Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок намагається змінити думку канцлера Олафа Шольца щодо постачання Україні ракет Taurus, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в публікації Spiegel.

Видання зазначає, що Бербок вже кілька місяців утримується від публічних заяв щодо Taurus, які Шольц міг би сприйняти як неприпустимий тиск.

Однак очільниця німецького МЗС покладається на своїх союзників.

У публікації згадується заява міністра закордонних справ Великої Британії в інтерв’ю німецьким ЗМІ, який запропонував обміняти ракети Taurus на британські Storm Shadow.

Видання зазначає, що це виглядало так, ніби британський міністр говорив те, що не наважується сказати Бербок.

У матеріалі також йдеться, що німецька міністерка таємно працює над планом того, як Німеччина все ж може відправити крилаті ракети і не перетнути проведені Шольцем "червоні лінії.

Один з варіантів: німецька сторона передає Taurus британцям, які передають їх Україні, але зберігають контроль над розгортанням і цілями.

Як зазначається, наразі Бербок не вдалось переконати Шольца.

Видання вказує, що для Бербок ідеться про набагато більше, ніж просто одна система озброєння. Україна дедалі більше займає оборонну позицію. На думку джерел з оточення міністерки, у цій ситуації було б важливо, якби канцлер дав зрозуміти німцям, що означатиме поразка в Україні для безпеки Європи.

За даними ЗМІ, ключова причина, через яку Шольц активно чинить спротив переданню Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, може бути пов’язана з особливостями наведення цілей.

Раніше Шольц публічно називав різні причини не надавати Україні Taurus – від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.