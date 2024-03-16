ISW: Росіяни намагаються дестабілізувати оборону ЗСУ та готуються до нового наступу

Росіяни продовжать наступальні дії, щоб дестабілізувати українські оборонні лінії, разом з тим готуються до нового наступу влітку 2024 року, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

Аналітики припускають, що російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступальні дії з метою дестабілізації українських оборонних ліній навесні 2024 року, одночасно готуючись до прогнозованої нової наступальної операції влітку цього року.

На їхню думку, надання західної безпекової допомоги, вірогідно, відіграватиме вирішальну роль у здатності України утримати територію зараз і відбити нові російські наступальні зусилля в найближчі місяці.

У той же час російські війська намагаються підтримувати темп своїх наступальних операцій на сході України, щоб не дати українським силам стабілізувати свої оборонні рубежі.

Окупанти особливо зосереджені на просуванні якомога далі на захід від Авдіївки, перш ніж українські війська зможуть встановити в цьому районі лінію, яку буде важче прорвати.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив 15 березня, що російські війська сконцентрували свої зусилля на Авдіївському напрямку і проводять щоденні механізовані та піхотні атаки, намагаючись прорвати українську оборону.

Хоча останнім часом українським силам вдалося уповільнити просування російських військ на захід від Авдіївки, повсюдна нестача матеріально-технічних засобів, спричинена затримкою західної безпекової допомоги, змушує Україну спрямовувати обмежені ресурси на критичні ділянки фронту, що підвищує ризик прориву російських військ на інших менш забезпечених ділянках і робить лінію фронту в цілому більш вразливою, ніж здається, незважаючи на нинішні відносно повільні темпи просування російських військ.

Експерти зазначають, що російські війська продовжуватимуть використовувати переваги, які надає володіння ініціативою на всьому театрі бойових дій, для динамічного перерозподілу своїх наступальних зусиль цієї весни і влітку, ймовірно, в надії використати можливі українські вразлиті місця.

Українські та західні офіційні особи все частіше попереджають як про значний дефіцит українських матеріальних засобів, так і про новий широкомасштабний російський наступ цього літа.

Тому фахівці наголошують, що росіяни мають намір скористатися будь-якими здобутками, яких воно досягне найближчими тижнями, а також прогнозами про те, що українські збройні сили можуть бути ще гірше забезпечені влітку цього року, аніж зараз.

Проте за умов отримання західної допомоги Україна зможе більше стабілізувати лінію фронту і підготуватися до відбиття російських наступальних дій.

Крім того, зазначають у звіті, гостра нестача систем протиповітряної оборони і ракет, ймовірно, різко знизить здатність України захищатися від російських ударів як у тилу, так і на передовій у найближчі тижні, якщо не вирішити цю проблему швидко.

Тим часом російські війська останнім часом докладають зусиль, щоб напружити українську протиповітряну оборону як у тилових населених пунктах, так і вздовж лінії фронту.

"60-відсоткове зменшення здатності України поцілювати російські ракети ще більше загострить ці проблеми з розподілом сил і засобів. За оцінками ISW, США залишаються єдиним безпосереднім джерелом необхідних систем протиповітряної оборони, таких як Patriot" , – ідеться в огляді.

Ключові висновки ISW за 15 березня: