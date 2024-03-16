Безпілотники атакували два НПЗ у Самарській області, почалися пожежі

Безпілотники атакували два нафтопереробні заводи в Самарській області РФ, після ударів на підприємствах сталися пожежі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє влада Самарської області, BAZA.

Повідомляється, що атака сталася о 6 ранку за місцевим часом.

Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані. Там почалася пожежа.

Наразі площа загоряння становить 500 квадратних метрів.

Водночас кілька інших дронів атакували Новокуйбишевський НПЗ. Там також почалася пожежа, яку за пів години загасили.

Тим часом влада називає це "спробою атаки" і звітує, що "припинила спробу" атаки НПЗ у Новокуйбишевську.

Про постраждалих не повідомляють.

Також відомо, що вночі нафтопереробну станцію в Липецькій області також атакували безпілотники.

На території станції Станова (входить до складу нафтопроводу "Дружба") виявили залишки двох підірваних БПЛА літакового типу.