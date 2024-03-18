Курс валют НБУ на 18 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 18 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 17 березня підвищився на 11 коп до 38.7998 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 42.2452 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 4 коп. до 49.4620 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 2 коп. до 43.9608 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 9.8339 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.799 800 EUR Євро 42.245 200 GBP Фунт стерлінгів 49,462 000 CHF Швейцарський франк 43.960 800 PLN Польський злотий 9.833 900

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.