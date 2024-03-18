Курс валют НБУ на 18 березня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 18 березня 2024 року
Курс долара порівняно з 17 березня підвищився на 11 коп до 38.7998 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 42.2452 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 4 коп. до 49.4620 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився на 2 коп. до 43.9608 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 9.8339 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.799 800
|EUR
|Євро
|42.245 200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49,462 000
|CHF
|Швейцарський франк
|43.960 800
|PLN
|Польський злотий
|9.833 900
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.