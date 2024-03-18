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Курс валют НБУ на 18 березня

Курс валют НБУ на 18 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 18 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 17 березня підвищився на 11 коп до 38.7998 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 42.2452 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 4 коп. до 49.4620 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 2 коп. до 43.9608 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 9.8339 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.799 800 +0.1144
EUR Євро 42.245 200 --0.0418
GBP Фунт стерлінгів 49,462 000 --0.036
CHF Швейцарський франк 43.960 800 --0.0174
PLN Польський злотий 9.833 900 --0.012

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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