Курс валют НБУ на 18 марта
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 18 марта 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 17 марта, повысился на 11 коп до 38.7998 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 42.2452 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 4 коп до 49.4620 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на 2 коп до 43.9608 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 9.8339 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.799800
|EUR
|Евро
|42.245200
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.462000
|CHF
|Швейцарский франк
|43.960800
|PLN
|Польский злотый
|9.833900
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.