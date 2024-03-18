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Курс валют НБУ на 18 марта

Курс валют НБУ на 18 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 18 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 17 марта, повысился на 11 коп до 38.7998 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 42.2452 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 4 коп до 49.4620 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 2 коп до 43.9608 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 9.8339 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.799800 +0.1144
EUR Евро 42.245200 --0.0418
GBP Фунт стерлингов 49.462000 --0.036
CHF Швейцарский франк 43.960800 --0.0174
PLN Польский злотый 9.833900 --0.012

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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