Курс валют НБУ на 18 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 18 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 17 марта, повысился на 11 коп до 38.7998 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 42.2452 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 4 коп до 49.4620 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 2 коп до 43.9608 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 9.8339 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.799 800 EUR Евро 42.245 200 GBP Фунт стерлингов 49.462 000 CHF Швейцарский франк 43.960 800 PLN Польский злотый 9.833 900

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.