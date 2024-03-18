Путін програв "суперникам" у низці закордонних дільниць

Російський диктатор Володимир Путін програв "вибори" президента на деяких дільницях у великих європейських містах.﻿ Посилаючись на російське видання Meduza, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як пише видання, перше місце на "виборах" в низці дільниць посів віцеспікер Державної думи, член партії "Нові люди" Владислав Даванков. Наприклад, він набрав більше половини голосів у Варшаві, Празі та Гаазі (51,01%, 59,89% і 56,88% відповідно). Зокрема отримав перемогу у Вільнюсі й в Хайфі (39,22% проти 29,74% Путіна, а також 40,82% проти 33,93% Путіна). У тому ж числі він здобув перемогу над диктатором у Єревані.

В більшості інших міст по всьому переміг диктатор, втім й там Даванков отримав більшу кількість голосів, ніж у Росії, наприклад: