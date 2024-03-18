Путин проиграл "соперникам" в ряде зарубежных участков

Российский диктатор Владимир Путин проиграл "выборы" президента на некоторых участках в крупных европейских городах.﻿ Ссылаясь на на российское издание Meduza, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как пишет издание, первое место на "выборах" в ряде участков занял вице-спикер Государственной думы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков. Например, он набрал более половины голосов в Варшаве, Праге и Гааге (51,01%, 59,89% и 56,88% соответственно). В частности одержал победу в Вильнюсе и в Хайфе (39,22% против 29,74% Путина, а также 40,82% против 33,93% Путина). В том же числе он одержал победу над диктатором в Ереване.

В большинстве других городов по всему победил диктатор, впрочем и там Даванков получил большее количество голосов, чем в России, например: