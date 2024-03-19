Курс валют НБУ на 19 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 19 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 18 березня зріс до рівня 38.9744 за 1 долар.

Євро подорожчав на 20 коп. до 42.4470 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 17 коп. до 49.6300 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 14 коп. до 44.0987 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 9.8443 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.974 400 EUR Євро 42,447 000 GBP Фунт стерлінгів 49,630 000 CHF Швейцарський франк 44.098 700 PLN Польський злотий 9.844 300

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.