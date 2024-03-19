Close button

Курс валют НБУ на 19 березня

Курс валют НБУ на 19 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 19 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 18 березня зріс до рівня 38.9744 за 1 долар.

Євро подорожчав на 20 коп. до 42.4470 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 17 коп. до 49.6300 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 14 коп. до 44.0987 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 9.8443 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.974 400 +0.1746
EUR Євро 42,447 000 +0.2018
GBP Фунт стерлінгів 49,630 000 +0.168
CHF Швейцарський франк 44.098 700 +0.1379
PLN Польський злотий 9.844 300 +0.0104

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

Новини

Популярні теми форуму

analytics