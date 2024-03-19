Курс валют НБУ на 19 березня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 19 березня 2024 року
Курс долара порівняно з 18 березня зріс до рівня 38.9744 за 1 долар.
Євро подорожчав на 20 коп. до 42.4470 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 17 коп. до 49.6300 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 14 коп. до 44.0987 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 9.8443 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.974 400
|EUR
|Євро
|42,447 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49,630 000
|CHF
|Швейцарський франк
|44.098 700
|PLN
|Польський злотий
|9.844 300
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.