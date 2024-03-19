Курс валют НБУ на 19 марта
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 19 марта 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 18 марта, вырос до уровня 38.9744 за 1 доллар.
Евро подорожал на 20 коп до 42.4470 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 17 коп до 49.6300 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 14 коп до 44.0987 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 1 коп до 9.8443 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.974400
|EUR
|Евро
|42.447000
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.630000
|CHF
|Швейцарский франк
|44.098700
|PLN
|Польский злотый
|9.844300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.