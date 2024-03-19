Курс валют НБУ на 19 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 19 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 18 марта, вырос до уровня 38.9744 за 1 доллар.

Евро подорожал на 20 коп до 42.4470 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 17 коп до 49.6300 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 14 коп до 44.0987 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 9.8443 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.974 400 EUR Евро 42.447 000 GBP Фунт стерлингов 49.630 000 CHF Швейцарский франк 44.098 700 PLN Польский злотый 9.844 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.