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Курс валют НБУ на 20 березня

Курс валют НБУ на 20 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 20 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 19 березня зріс на 16 коп. до 39.1338 за 1 долар.

Євро подорожчав на 2 коп. до 42.4641 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 7 коп. до 49.7038 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 1 коп. до 44.1044 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 9.8262 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.133 800 +0.1594
EUR Євро 42.464 100 +0.0171
GBP Фунт стерлінгів 49.703 800 +0.0738
CHF Швейцарський франк 44.104 400 +0.0057
PLN Польський злотий 9.826 200 --0.0181

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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