Курс валют НБУ на 20 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 20 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 19 березня зріс на 16 коп. до 39.1338 за 1 долар.

Євро подорожчав на 2 коп. до 42.4641 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 7 коп. до 49.7038 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 1 коп. до 44.1044 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 9.8262 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.133 800 EUR Євро 42.464 100 GBP Фунт стерлінгів 49.703 800 CHF Швейцарський франк 44.104 400 PLN Польський злотий 9.826 200

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.