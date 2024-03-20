Курс валют НБУ на 20 березня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 20 березня 2024 року
Курс долара порівняно з 19 березня зріс на 16 коп. до 39.1338 за 1 долар.
Євро подорожчав на 2 коп. до 42.4641 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів зріс на 7 коп. до 49.7038 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 1 коп. до 44.1044 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до рівня 9.8262 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.133 800
|EUR
|Євро
|42.464 100
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.703 800
|CHF
|Швейцарський франк
|44.104 400
|PLN
|Польський злотий
|9.826 200
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.