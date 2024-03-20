Курс валют НБУ на 20 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 20 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 19 марта, вырос на 16 коп до 39.1338 за 1 доллар.

Евро подорожал на 2 коп до 42.4641 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 7 коп до 49.7038 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 1 коп до 44.1044 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 9.8262 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.133 800 EUR Евро 42.464 100 GBP Фунт стерлингов 49.703 800 CHF Швейцарский франк 44.104 400 PLN Польский злотый 9.826 200

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.