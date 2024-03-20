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Курс валют НБУ на 20 марта

Курс валют НБУ на 20 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 20 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 19 марта, вырос на 16 коп до 39.1338 за 1 доллар.

Евро подорожал на 2 коп до 42.4641 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 7 коп до 49.7038 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 1 коп до 44.1044 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 9.8262 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.133800 +0.1594
EUR Евро 42.464100 +0.0171
GBP Фунт стерлингов 49.703800 +0.0738
CHF Швейцарский франк 44.104400 +0.0057
PLN Польский злотый 9.826200 --0.0181

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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