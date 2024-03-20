Курс валют НБУ на 20 марта
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 20 марта 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 19 марта, вырос на 16 коп до 39.1338 за 1 доллар.
Евро подорожал на 2 коп до 42.4641 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос на 7 коп до 49.7038 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 1 коп до 44.1044 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 9.8262 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.133800
|EUR
|Евро
|42.464100
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.703800
|CHF
|Швейцарский франк
|44.104400
|PLN
|Польский злотый
|9.826200
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.