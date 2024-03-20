Макрон попередив французів про російську військову загрозу

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що для його країни існує загроза, оскільки «невідомо, де зупиниться імперіалістична Росія». Він вважає, що молодь має розуміти, що таке війна в Україні. Цитує TF1 слова французького лідера під час поїздки у Марсель, повідомляє Дзеркало тижня.

«Війна всього за 1500 км від кордонів Франції ‒ це дуже коротка відстань. Якби Україна впала, або ми вирішили покинути її, наслідки були б для нас прямими. Бо невідомо, де зупиниться імперіалістична держава, якщо вона б змогла підійти близько до нас» , ‒ сказав Макрон.

Він додав, що демократія знаходиться під загрозою, а тому всі «мають бути готові захистити Францію».

Три тижні тому він не виключив можливість введення європейських військ в Україну для допомоги у відбитті російської агресії. У Марселі Макрон спробував заспокоїти французів, заявивши, що «ми ніколи не підемо у наступ».