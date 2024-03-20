Макрон предупредил французов о российской военной угрозе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для его страны существует угроза, поскольку «неизвестно, где остановится империалистическая Россия». Он считает, что молодежь должна понимать, что такое война в Украине.﻿ Цитирует TF1 слова французского лидера во время поездки в Марсель, сообщает Зеркало недели.

«Война всего в 1500 км от границ Франции – это очень короткое расстояние. Если бы Украина упала или мы решили покинуть ее, последствия были бы для нас прямыми. Потому что неизвестно, где остановится империалистическое государство, если оно смогло бы подойти близко к нам» , – сказал Макрон.

Он добавил, что демократия находится под угрозой, а потому все «должны быть готовы защитить Францию».

Три недели назад он не исключил возможности введения европейских войск в Украину для помощи в отражении российской агрессии. В Марселе Макрон попытался успокоить французов, заявив, что «мы никогда не пойдем в наступление».