Глава Міжнародного кримінального суду пообіцяла притягти Путіна до відповідальності

Новообрана глава Міжнародного кримінального суду Томоко Акане обіцяє притягнути Путіна до відповідальності.﻿ Про це Акане заявила в інтерв'ю Kyodo News, повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання, чи буде Путін покараний за воєнні злочини проти України та світу, новообрана очільниця МКС процитувала китайське прислів’я: "Небесна помста повільна, але безумовна". Тим самим вона натякнула, що російський диктатор отримає те, на що заслуговує.

Очільниця МКС визнала, що "за останні два роки не було випадків, які призвели до арештів людей, проти яких видали ордер на арешт".

Водночас вона додала: "Поки є докази та потреба, ми повинні видати ордер на арешт незалежно від обставин чи політичного походження".

Нагадаємо, Томоко Акане була обрана головою Міжнародного кримінального суду на початку березня. А рік тому, 17 березня 2023 року, вона видала ордер на арешт російського диктатора Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Львової-Бєлової.