Глава Международного уголовного суда пообещала привлечь Путина к ответственности

Новоизбранная глава Международного уголовного суда Томоко Акане обещает привлечь Путина к ответственности.﻿ Об этом Акане заявила в интервью Kyodo News, сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос, будет ли Путин наказан за военные преступления против Украины и мира, новоизбранная глава МУС процитировала китайскую пословицу: "Небесная месть медленная, но безусловная". Тем самым она намекнула, что российский диктатор получит то, чего заслуживает.

Глава МУС признала, что "за последние два года не было случаев, которые привели к арестам людей, против которых выдали ордер на арест".

В то же время, она добавила: "Пока есть доказательства и потребность, мы должны выдать ордер на арест независимо от обстоятельств или политического происхождения".