Курс валют НБУ на 21 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 21 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 20 березня підвищився на 1 коп до 39.1399 за 1 долар.

Курс євро знизився на 2 коп. до 42.4394 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 2 коп. до 49.6803 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 15 коп. до 43.9527 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 1 коп. до 9.8129 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.139 900 EUR Євро 42.439 400 GBP Фунт стерлінгів 49.680 300 CHF Швейцарський франк 43.952 700 PLN Польський злотий 9.812 900

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.