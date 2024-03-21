Курс валют НБУ на 21 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 21 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 20 марта, повысился на 1 коп до 39.1399 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 2 коп до 42.4394 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 2 коп до 49.6803 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 15 коп до 43.9527 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 1 коп до 9.8129 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.139 900 EUR Евро 42.439 400 GBP Фунт стерлингов 49.680 300 CHF Швейцарский франк 43.952 700 PLN Польский злотый 9.812 900

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.