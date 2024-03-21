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Курс валют НБУ на 21 марта

Курс валют НБУ на 21 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 21 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 20 марта, повысился на 1 коп до 39.1399 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 2 коп до 42.4394 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 2 коп до 49.6803 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 15 коп до 43.9527 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 1 коп до 9.8129 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.139900 +0.0061
EUR Евро 42.439400 --0.0247
GBP Фунт стерлингов 49.680300 --0.0235
CHF Швейцарский франк 43.952700 --0.1517
PLN Польский злотый 9.812900 --0.0133

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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