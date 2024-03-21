Курс валют НБУ на 21 марта
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 21 марта 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 20 марта, повысился на 1 коп до 39.1399 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 2 коп до 42.4394 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 2 коп до 49.6803 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 15 коп до 43.9527 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 1 коп до 9.8129 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.139900
|EUR
|Евро
|42.439400
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.680300
|CHF
|Швейцарский франк
|43.952700
|PLN
|Польский злотый
|9.812900
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.