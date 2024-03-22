Курс валют НБУ на 22 березня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 22 березня 2024 року
Курс долара порівняно з 21 березня знизився до рівня 38.9234 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 42.4693 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 11 коп. до 49.5689 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 46 коп. до 43.4947 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс до рівня 9.8725 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.923 400
|EUR
|Євро
|42.469 300
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.568 900
|CHF
|Швейцарський франк
|43.494 700
|PLN
|Польський злотий
|9.872 500
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.