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Курс валют НБУ на 22 березня

Курс валют НБУ на 22 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 22 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 21 березня знизився до рівня 38.9234 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 42.4693 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 11 коп. до 49.5689 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 46 коп. до 43.4947 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 9.8725 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.923 400 --0.2165
EUR Євро 42.469 300 +0.0299
GBP Фунт стерлінгів 49.568 900 --0.1114
CHF Швейцарський франк 43.494 700 --0.458
PLN Польський злотий 9.872 500 +0.0596

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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