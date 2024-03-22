Курс валют НБУ на 22 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 22 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 21 березня знизився до рівня 38.9234 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 42.4693 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 11 коп. до 49.5689 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 46 коп. до 43.4947 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 9.8725 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.923 400 EUR Євро 42.469 300 GBP Фунт стерлінгів 49.568 900 CHF Швейцарський франк 43.494 700 PLN Польський злотий 9.872 500

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.