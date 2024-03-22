Close button

Курс валют НБУ на 22 марта

Курс валют НБУ на 22 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 22 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 21 марта, понизился до уровня 38.9234 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 42.4693 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 11 коп до 49.5689 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 46 коп до 43.4947 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 9.8725 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.923400 --0.2165
EUR Евро 42.469300 +0.0299
GBP Фунт стерлингов 49.568900 --0.1114
CHF Швейцарский франк 43.494700 --0.458
PLN Польский злотый 9.872500 +0.0596

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics