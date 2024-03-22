Курс валют НБУ на 22 марта
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 22 марта 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 21 марта, понизился до уровня 38.9234 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 42.4693 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 11 коп до 49.5689 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 46 коп до 43.4947 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 9.8725 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.923400
|EUR
|Евро
|42.469300
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.568900
|CHF
|Швейцарский франк
|43.494700
|PLN
|Польский злотый
|9.872500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.