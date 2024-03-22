Курс валют НБУ на 22 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 22 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 21 марта, понизился до уровня 38.9234 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 42.4693 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 11 коп до 49.5689 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 46 коп до 43.4947 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 9.8725 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.923 400 EUR Евро 42.469 300 GBP Фунт стерлингов 49.568 900 CHF Швейцарский франк 43.494 700 PLN Польский злотый 9.872 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.