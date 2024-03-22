США закликали Україну припинити удари по нафтозаводам РФ – FT

Сполучені Штати попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії. Про це у п'ятницю, 22 березня, написала газета Financial Times з посиланням на три анонімні джерела, повідомляє ЛігаБізнес.

Попередження від Вашингтона нібито отримали Служба безпеки України та Головне управління розвідки.

Ціни на нафту цього року й так уже виросли на 15% до $85 за барель, що відобразилося на вартості бензину в США. Враховуючи, що багато американців надають перевагу великим автомобілям, які споживають багато пального, це може бути важливим чинником у передвиборчій кампанії.

"Ніщо так не лякає чинного американського президента, як різке зростання цін на заправках у рік виборів" , — сказав Боб Макнеллі, президент консалтингової компанії Rapidan Energy і колишній радник Білого дому з енергетики.

У США також бояться, що Росія може у відповідь саботувати енергетичну інфраструктуру, важливу для Заходу, наприклад, трубопровідну систему Каспійського трубопровідного консорціуму. Це головний експортний маршрут для казахстанської нафти, який пролягає через Росію. Нафта потрапляє до Новоросійська, а там її вантажать на танкери. Цей маршрут використовують західні компанії, включно з ExxonMobil та Chevron.

Добитися офіційних коментарів від СБУ чи ГУР газета не змогла.

Речник американської Ради національної безпеки сказав, що США не заохочують і не сприяють ударам України по території Росії. У Центральному розвідувальному управлінні відмовилися від коментарів.

Співрозмовник в Силах оборони заявив, що не може прокоментувати подібну інформацію, але зазначив, що "реальність все покаже".