У Росії дрони атакували електростанцію: два енергоблоки зупинили

У ніч на понеділок в Росії сталася пожежа на трансформаторній підстанції Новочеркаської державної районної електростанції. Два енергоблоки ДРЕС тимчасово виведені з експлуатації.﻿﻿ Про це заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, повідомляє Українська правда.

Велика електростанція на півдні Росії, ймовірно, атакована дронами.

Місцеві мешканці повідомили про звуки польоту дронів над областю, їх було не меншне десяти.

Потім було чутно вибухи в районі Новочеркаської ДРЕС.

На відео видно вибухи, після них почалася пожежа.

У Росії безпілотники атакували Новочеркаську ДРЕС

Джерело: Telegram "Это Ростов" pic.twitter.com/B1ZFz0rjht — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 25, 2024

Новочеркаська ДРЕС (державна районна електростанція) - це найбільша теплоелектростанція та друга за потужністю після Ростовської АЕС електростанція у Ростовській області.